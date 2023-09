Rai Tre: Sulla Via di Damasco, la puntata di domani dedicata al Meeting di Rimini

È tornato a farsi sentire anche quest’anno il Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. A tema: l’amicizia. Eva Crosetta domani, domenica 3 settembre, alle 8.30, su Rai Tre, traccerà un bilancio del più grande incontro estivo, giunto alla sua 44ª edizione, aperto dal card. Matteo Zuppi e terminato con l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. All’interno del programma di Vito Sidoti, le novità, le mostre, ma anche le storie e gli incontri che richiamano il valore dell’incontro, della relazione, dell’amicizia, esperienze che, come è stato detto, sono la strada per la vera felicità. Un racconto visto da dentro, con le voci dei protagonisti, dei numerosi relatori e di chi ha vissuto giornate intense, che hanno coinvolto centinaia e centinaia di “amici”. La kermesse di Cl ancora una volta è entrata nel cuore delle questioni più attuali, per cercare le soluzioni più vere e più adeguate alla luce dell’avvenimento cristiano. Dalla Siria all’Europa, dall’arte alle nuove sfide tecnologiche, un solo messaggio: in mezzo all’ingiustizia, alla violenza o all’indifferenza, vive solo l’amicizia.