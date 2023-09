Diocesi: Bologna, il card. Zuppi interverrà all’incontro con i diaconi permanenti

Domenica 3 settembre alle 10 a Villa San Giacomo (via San Ruffillo, 5), l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, presiederà la liturgia e interverrà all’incontro con i diaconi permanenti dell’arcidiocesi. Alle 17, al Villaggio senza barriere di Tolé (via Bortolani, 1642) il cardinale inaugurerà gli appartamenti al termine dei lavori di ristrutturazione.

Mercoledì 6 alle 17.30 in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa in suffragio del card. Carlo Caffarra nel 6° anniversario della morte e per la memoria liturgica del beato Olinto Marella. Giovedì 7 alle ore 19 a Sabbioni (Loiano), presiederà la liturgia per la “Festa grossa” e il 30° della dedicazione della chiesa. Venerdì 8 alle 11.15 in Seminario (piazzale Bacchelli, 4) l’arcivescovo celebrerà la messa per il convegno diocesano dei ministranti e alle 18 quella in Santa Maria in Strada (via Stradellazzo, 25 Anzola dell’Emilia), cui seguirà la processione, per la festa della Natività di Maria.