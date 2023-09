Diocesi: San Marino-Montefeltro, oggi pellegrinaggio sui passi del santo patrono

All’interno della Festa di San Marino, patrono della diocesi di San Marino-Montefeltro e della Repubblica, oggi, sabato 2 settembre, con partenza da Poggio Torriana (località Santo Marino) alle ore 9.30, si percorrerà in preghiera la seconda tappa del Cammino del Santo Marino (circa 20 chilometri) per arrivare alla basilica del santo intorno alle ore 18. Alle ore 14.30, dopo la sosta per il pranzo al sacco, il pellegrinaggio riprenderà da Acquaviva (Rsm). All’arrivo in basilica il vescovo Andrea Turazzi impartirà la benedizione alla diocesi e alla città con la reliquia del santo.

In serata, alle ore 21, i giovani si riuniranno per la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo, che segna l’inizio del loro cammino annuale. Insieme, accompagnati dal santo Marino.

La Penitenzieria apostolica ha concesso l’indulgenza plenaria ai fedeli che percorreranno con devozione il pellegrinaggio alla basilica, unitamente alle condizioni richieste dalla Chiesa.

I festeggiamenti continueranno domenica 3 settembre con la solenne celebrazione, presieduta da mons. Andrea Turazzi, in basilica alle ore 10, alla presenza dei Capitani reggenti.