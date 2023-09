Diocesi: Urbino, dal 4 settembre le celebrazioni in onore della Madonna del Giro

Festa nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ca’ Staccolo in Urbino per l’arrivo della Madonna del Giro. Il via ai riti comincerà il 4 settembre, con la celebrazione del rosario e della messa. In serata, gli incontri-dialogo sul tema “Le visite di Maria all’umanità”.

Momento centrale della festa, sabato 9 settembre. Nel pomeriggio, si svolgerà la processione del quadro della Madonna. Alle 18, la messa che sarà presieduta da mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Dall’11 settembre, dalle 17.30, il rosario e la messa saranno celebrati per tutta la settimana con alcuni gruppi di persone, tra cui malati, famiglie, universitari e devoti del Sacro Cuore.