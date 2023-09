Diocesi: Cremona, da domani la Focr propone a Cesenatico “Giochiamoci i talenti – scuola animatori” di oratorio

Anche quest’anno la Federazione oratori cremonesi (Focr) propone l’esperienza “Giochiamoci i talenti – scuola animatori”, un’esperienza formativa rivolta agli animatori d’oratorio a partire dai 15 anni per approfondire le motivazioni e gli strumenti del loro servizio. Si svolgerà a Cesenatico, presso la Casa Sant’Omobono, dal 4 al 6 settembre.

“L’iniziativa – spiegano dalla Federazione oratori – è molto utile per far crescere nei ragazzi alcune competenze di metodo e verificare le motivazioni alla presenza e al servizio in oratorio”.

Le giornate alterneranno momenti di formazione, confronto, preghiera e conoscenza reciproca.

“Essendo ospiti della Casa S. Omobono a Cesenatico – sottolineano ancora dalla Focr – non mancherà anche qualche occasione per un bagno al mare”.

La proposta prevede il viaggio in pullman e trattamento in pensione completa (con fornitura di biancheria e pulizia giornaliera). La quota di partecipazione è di 120 euro. Iscrizioni entro il 4 agosto attraverso la pagina dedicata del sito focr.it.