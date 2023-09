Diocesi: Fiesole, da lunedì la Settimana teologica sul tema “Il Concilio davanti a noi”

“Il Concilio davanti a noi” è il tema della Settimana teologica diocesana di Fiesole, dal 4 al 7 settembre. “Sarà importante aiutare a riscoprire le esigenze della chiamata universale alla partecipazione responsabile, nella valorizzazione dei carismi e dei ministeri che lo Spirito Santo non cessa mai di elargire per la costruzione dell’unica Chiesa. Le quattro Costituzioni del Concilio ecumenico vaticano II, unitamente al magistero di questi decenni, continueranno ad orientare e guidare il popolo santo di Dio, affinché progredisca nella missione di portare a tutti il gioioso annuncio del Vangelo”, ha scritto Papa Francesco, in un a lettera a mons. Rino Fisichella per il Giubileo del 2025. Volendo seguire le indicazioni del Papa per la preparazione da seguire in vista del giubileo del 2025, la diocesi di Fiesole inizia il proprio cammino a partire dalle Costituzioni conciliari sulla liturgia e sulla Chiesa.

Lunedì 4 settembre, alle ore 21, si parlerà de “Il Concilio e la riforma della Chiesa” con il teologo Marco Vergottini. Martedì 5 settembre, alle ore 9.30, l’argomento dal filosofo Massimo Borghesi sarà “Il Concilio e il cambiamento d’epoca”. Mercoledì 6 settembre, alle ore 21, interverrà la liturgista Elena Massimi su “La liturgia, questione aperta”. Infine, giovedì 7 settembre, alle ore 9.30, il teologo Severino Dianich dialogherà su “La Chiesa secondo il Concilio: un cantiere aperto”.