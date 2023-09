Incidente ferroviario a Brandizzo: mons. Olivero (Pinerolo), “le morti sul lavoro urlano un appello forte per la sicurezza

“Le morti sul lavoro sono una ferita a tutta la società. Una ferita a tutte le istituzioni. Esprimono una carenza di attenzione alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Urlano un appello forte per la sicurezza sul lavoro. Ci interpellano richiamandoci tutti alla responsabilità”: queste parole del vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, scrive in una nota Giancarlo Chiapello, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro di Pinerolo, “che ricordano tutto il dramma della strage dei lavoratori avvenuta presso la stazione di Brandizzo, richiamano ad un impegno corale perché il tema della sicurezza sul lavoro sia sempre considerata una imprescindibile priorità che non può venire meno dopo la forte impressione suscitata da troppe morti. Anche la pastorale sociale e del lavoro diocesana pinerolese, facendo proprio l’urlo all’appello richiamato dal vescovo, che speriamo giunga a tutto il mondo del lavoro, non può, come fatto in passato, in particolare negli incontri con i giovani in occasione del la Festa dei lavoratori, non mantenere alta l’attenzione su un tema che ha a che fare con la dignità stessa delle persone e della civile convivenza delle nostre comunità a partire dalla prossima attivazione del ‘laboratorio lavoro'”.