Diocesi: Foligno, oggi convegno regionale di studi sul ruolo delle biblioteche ecclesiastiche

Oggi, sabato 2 settembre, presso la Sala conferenze di Palazzo Elmi-Andreozzi, in piazza San Giacomo a Foligno, sede della Biblioteca diocesana “L. Jacobilli”, si svolgerà un convegno regionale di studi sul ruolo delle biblioteche ecclesiastiche. L’incontro promosso dalla stessa Biblioteca “L. Jacobilli” di Foligno con il patrocinio dell’Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (Abei), Conferenza episcopale umbra (Ceu), diocesi di Foligno, comune di Foligno.

Nella Regione dell’Umbria operano ben 15 biblioteche ecclesiastiche che svolgono da sempre un servizio pubblico: da quelle, prestigiose, degli ordini francescani a quelle, diffuse nei territori, di proprietà delle diocesi, dei seminari, degli ordini religiosi. Il convegno è pensato “come un momento di incontro e di confronto sul futuro tra le biblioteche ecclesiastiche e come occasione per presentarle alla politica culturale della Regione, alle associazioni, al mondo della scuola, dell’università e della ricerca scientifica. Tutte le biblioteche ecclesiastiche hanno una propria caratteristica intrinseca e distintiva che le rendono centri culturali unici; è interessante pertanto riproporre la loro storia, i contenuti delle collezioni, le attività svolte, le proposte innovative in atto. È importante, per queste biblioteche, lavorare sempre più in sinergia, sia tra loro sia con le istituzioni culturali pubbliche, proponendosi come realtà culturali attive nella vita cittadina e regionale e come stimolo al dialogo e alla collaborazione in una società pluralista”, spiega una nota.

Presiede e coordina il convegno, diviso in due sessioni, antimeridiana e meridiana, Attilio Bartoli Langeli. Il programma prevede, di mattina, in apertura gli interventi istituzionali: mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno; Decio Barili, assessore comunale di Foligno; Giovanna Giubbini, direttrice della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria. A seguire le relazioni di fr. Mauro Botti su “Religione e cultura. Il ruolo delle biblioteche ecclesiastiche: orientamenti e prospettive di impegno” e Lucia Bertoglio su “Le biblioteche ecclesiastiche tra storia e modernità”. A partire dalle ore 11 le relazioni di Luciana Brunelli su “Le biblioteche ecclesiastiche in una regione segnata dal pluralismo religioso e culturale” e Olimpia Bartolucci su “Le biblioteche ecclesiastiche nel Polo regionale umbro Sbn”.

A partire dalle ore 14.30 la seconda parte con le relazioni di Giovanni Grossi su “La Pro Civitate Christiana di Assisi e la sua biblioteca”; don Andrea Czortek sulla “Biblioteca diocesana ‘Storti-Guerri’ di Città di Castello: attività e progetti”; Anna Radicchi su “Mission e attività della Biblioteca diocesana ‘Fonti’ di Gubbio”; Maura Funari su “Biblioteche e archivi diocesani luoghi di ricerca e di formazione”; Antonio Nizzi su “La biblioteca diocesana centro di promozione culturale della Chiesa locale nella vita cittadina”.