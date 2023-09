Diocesi: Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, oggi la seconda assemblea straordinaria delle Consulte delle aggregazioni laicali

Oggi, sabato 2 settembre, ad Acireale si terrà la seconda assemblea straordinaria delle Consulte delle aggregazioni laicali delle diocesi di Acireale, Caltagirone, Catania e Nicosia. L’assemblea, che si terrà nella parrocchia “Madonna della Fiducia” (via R.Wagner, 67), dalle ore 16,15 alle 19, avrà per tema “Dalla confusione alla sinfonia: percorsi, concretizzazioni, prospettive del cammino sinodale”.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di mons. Antonino Raspanti (vescovo di Acireale), mons. Calogero Peri (vescovo di Caltagirone), mons. Luigi Renna (arcivescovo di Catania) e mons. Giuseppe Schillaci (vescovo di Nicosia) e dei rappresentanti dei direttivi delle Consulte diocesane della macroarea, sarà aperto da una relazione di Giuseppina De Simone del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

I segretari delle Consulte diocesane delle aggregazioni laicali (Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia) dicono: “Con fiducia e convinzione siamo lieti di proporre la seconda assemblea straordinaria delle Consulte laicali appartenenti alla macroarea (Catania, Acireale, Caltagirone e Nicosia). Quest’incontro sarà preziosa occasione di ascolto e condivisione reciproca. Un ascolto ampio e condiviso, per cercare successivamente di portare a sintesi le varie voci, individuando delle convergenze e processi che si possono avviare all’interno delle nostre realtà aggregative, a beneficio delle comunità locali e del contesto sociale in cui operiamo”.