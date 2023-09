Diocesi: San Miniato, oggi un evento per il Tempo del Creato

Il Tempo per la custodia del Creato che ha inizio dal 1° settembre fino al 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi, celebra ogni anno il valore e la bellezza della nostra “Casa comune” e rappresenta un’importante occasione per pregare e per riflettere sull’urgenza di promuovere la responsabilità umana nel curare e preservare l’ambiente naturale. Nella diocesi di San Miniato, oggi, sabato 2 settembre, presso le parrocchie di Montebicchieri e della Serra, si terrà l’evento “Che scorrano la giustizia e la pace”. Il programma prevede alle ore 16.45 il ritrovo presso il parcheggio in via Palagio (località La Serra-San Miniato) e camminata verso la chiesa di S. Lucia di Montebicchieri. Lungo il percorso di circa 2 chilometri, soste per la meditazione e la preghiera. In caso di maltempo l’incontro avrà luogo presso la chiesa parrocchiale di La Serra. Alle ore 18 incontro e dialogo con sr. Costanza Pagliai delle Sorelle Apostole della Consolata. Alle ore 19.30 rientro al parcheggio di via Palagio e spostamento con mezzi propri presso la vicina chiesa parrocchiale di La Serra (via San Regolo 15). Alle ore 20 cena al sacco (sarà offerto un primo). Alle ore 21.15 l’Ensamble Gaudium presenta un concerto con letture scelte dall’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco presso la chiesa parrocchiale di La Serra (via San Regolo 15).