Liturgia: Cei, dal 4 settembre un corso per seminaristi e giovani presbiteri e chitarristi, nel prossimo fine settimana formazione per chitarristi

Si chiudono con due corsi – uno per seminaristi e giovani presbiteri e uno per chitarristi – le attività estive promosse dall’Ufficio liturgico nazionale. Si tratta di due novità, all’interno dell’ampia offerta formativa dell’Ufficio, che uniranno alle lezioni frontali alcuni momenti laboratoriali.

“L’arte del presiedere”, organizzato in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, si terrà da lunedì 4 a giovedì 8 settembre a Castelletto di Brenzone (Verona). “L’iniziativa vuole rispondere alle sollecitazioni di Papa Francesco , nella ‘Desiderio desideravi’, evidenzia l’importanza della presidenza liturgica dei presbiteri quale forma di partecipazione tipica alla celebrazione”, spiega il direttore dell’Ufficio liturgico nazionale, don Alberto Giardina. “Quello della presidenza è un servizio complesso che coinvolge competenza, sensibilità e spiritualità del presbitero, il cui ministero incide sulla qualità della partecipazione dei fedeli all’azione rituale”, aggiunge don Giardina ricordando che il corso – al quale parteciperanno in 40 – focalizzerà l’attenzione sulle quattro arti della presidenza: il celebrare, il predicare, il parlare e il cantare. A guidare le lezioni e i workshop saranno: Simona Borello (Istituto superiore di scienze religiose – Torino), Loris Della Pietra (Istituto di liturgia pastorale “Santa Giustina” – Padova), Giuliano Pornasio (docente di Lettura espressiva, counselor in formazione – Cagliari), Juan Rego (Pontificia Università della Santa Croce – Roma), Paolo Tomatis (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale – Torino), e Fabio Trudu (Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna – Cagliari).

Dall’8 al 10 settembre è in programma a Roma, presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, il Seminario di formazione liturgico musicale per chitarristi dal titolo “Sulle corde e sui flauti”. “Considerando che molti, nelle parrocchie, utilizzano la chitarra per animare le celebrazioni, abbiamo pensato di offrire un approfondimento della teoria e della pratica del canto e della musica nella liturgia”, evidenzia don Giardina. L’iniziativa, che integra le proposte del Coperlim e del Corso di Musica liturgica online, coinvolgerà 30 chitarristi provenienti da tutta Italia che si soffermeranno sugli aspetti teorici e pratici con l’aiuto di alcuni esperti: Pierangelo Ruaro, Roberto Arzuffi e Roberto Dalla Vecchia.