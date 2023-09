Diocesi: Treviso, ieri inaugurato al Centro “Don Chiavacci” di Crespano di Pieve del Grappa un percorso botanico naturalistico accessibile a tutti

(Foto: Centro "Don Chiavacci)

Nella Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato abbiamo inaugurato un percorso botanico naturalistico accessibile a tutti, soprattutto a disabili e anziani, per poter fare un’esperienza di pace, di ascolto della natura e di riconciliazione con sé stessi”. Così don Paolo Magoga, direttore del Centro di spiritualità e cultura “Don Paolo Chiavacci” di Crespano di Pieve del Grappa, nonché direttore della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Treviso, riassume il significato più importante dell’evento svoltosi ieri presso il Centro.

Si tratta di un percorso ad anello che si snoda per 130 metri partendo dalla “Casera” all’altezza del primo parcheggio sulla strada che porta al Centro. L’iniziativa fa parte del progetto “Turismo sociale e inclusivo nel Veneto”, promosso dalla Regione e finanziato dal Fondo ministeriale per l’Inclusione delle persone con disabilità. Vi si può ammirare un arboreto didattico di piante “aghifoglie” e alcuni pannelli nei quali leggere e ascoltare il pensiero di uomini e donne che riflettono e si battono per la salvaguardia dell’ambiente. Infatti puntando sui codici Qr disposti lungo il percorso si ha modo di ascoltare il pensiero di Papa Francesco, di Carlo Petrini e di Greta Thunberg e di sentire brani scelti dell’enciclica Laudato si’. Info: Centro Chiavacci (www.centrodonchiavacci.it).

“Questo sentiero inclusivo è un’iniziativa molto concreta – ha sottolineato il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi -, noi siamo parte del Creato perché siamo creature di Dio. Abbiamo la cura di tutto ciò che esiste, non siamo noi i padroni. Tutti siamo responsabili gli uni con gli altri. Forse i più deboli hanno un patrimonio di umanità da insegnarci. Dobbiamo avere cura del Creato”.

All’inaugurazione è seguita una lettura teatrale dal titolo “Non ci sono più le mezze stagioni” con riflessioni sui cambiamenti climatici. Protagonista Alberto Pivato dell’Università di Padova in collaborazione con la compagnia teatrale Stabile del Leonardo.

Per il Tempo del Creato, che si conclude il 4 ottobre, venerdì 15 settembre, alle ore 20.30, veglia di preghiera itinerante con partenza dal santuario del Noce fino al Parco della Casa di Spiritualità meditando il messaggio di Papa Francesco. Sabato 23 settembre, alle ore 1,8 in auditorium della Casa dei Carraresi a Treviso incontro con l’economista Stefano Zamagni sul tema: “L’economia Civile: un’altra idea di mercato” promosso dalla Comunità Laudato si’ e Slow Food Treviso. Mercoledì 4 ottobre. alle 20.30. veglia diocesana a Monastier sul tema dell’acqua con la collaborazione della Pastorale sociale e salvaguardia del Creato.