Diocesi: Macerata, domani il Raduno delle Confraternite

“Quest’anno la Festa della Madonna della Misericordia, patrona della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, vuole segnare un evento importante per le confraternite della diocesi: il Raduno diocesano delle Confraternite”: lo scrive don Jacopo Foglia, assistente diocesano delle Confraternite, rivolgendosi a priori e confratelli.

Tutte le Confraternite sono invitate domani, domenica 3 settembre, a Macerata, alle ore 16, in Piazza Vittorio Veneto per partecipare al corteo delle canestrelle, alla processione con il quadro della Madonna e alla Santa messa che il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà nella cattedrale di San Giovanni.

Al termine della santa messa ci sarà un momento di agape fraterna per tutti i confratelli.