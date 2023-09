Tempo del Creato: Novara, domani celebrazione diocesana con pellegrinaggio da Pella al santuario di Madonna del Sasso

In occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato che ricorre il 1° settembre dando avvio al Tempo del Creato che si conclude il 4 ottobre, nella festa liturgica di san Francesco d’Assisi, la diocesi di Novara vivrà domenica 3 settembre un pellegrinaggio che prenderà il via da Pella per concludersi al santuario di Madonna del Sasso.

L’appuntamento è fissato alle 10 presso il cimitero di San Filiberto a Pella, dove si terrà un momento di preghiera e riflessione guidato da don Giorgio Borroni, direttore della Caritas e dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, davanti alle tombe di mons. Aldo Del Monte, vescovo di Novara dal 1972 al 1990, e di madre Anna Maria Cànopi, fondatrice del monastero benedettino Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio. A introdurre la giornata Mariella Enoc, già presidente dell’Azione Cattolica diocesana e dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Dopo la salita al santuario e il pranzo al sacco, la giornata proseguirà con le musiche del gruppo Work in Progress. Alle 17 il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà la celebrazione eucaristica.