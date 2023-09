Rai Uno: A Sua immagine, nella puntata di oggi alla scoperta della Valchiavenna. Domani speciale sul Papa in Mongolia e santa Teresa di Calcutta

Visitare la Valchiavenna alla scoperta dei luoghi mariani è l’occasione per immergersi nel silenzio della natura e scoprire angoli suggestivi e mistici di questa valle. È un argomento poco esplorato quello della fede legata alla montagna. A Chiavenna, nella collegiata di San Lorenzo, troviamo inciso nella pietra ollare un fonte battesimale che rimane testimone della religiosità che permea tutta la valle. È l’ultimo artigiano della valle che racconta oggi ad A Sua immagine, in onda dalle 16 su Rai Uno, l’importanza della pietra ollare utilizzata fin dagli antichi romani per creare recipienti per la cottura dei cibi. Cibi tradizionali, molto amati da Giosuè Carducci, premio Nobel per la letteratura e assiduo frequentatore di quei luoghi. Diverse poesie parlano di quelle zone così tanto amate. Lorena Bianchetti porta i telespettatori a conoscere anche l’opera di don Luigi Guanella, nato proprio lì e dichiarato beato da Paolo VI e proclamato santo da Papa Benedetto XVI. Visitando la sua casa natale già si comprende come il piccolo Luigi respirasse in famiglia l’aria dell’accoglienza e dell’aiuto ai più bisognosi, gli elementi spirituali che lo hanno caratterizzato per tutta la vita.

Nuovo appuntamento con Le Ragioni della Speranza. Ultima tappa del cammino di don Giordano Goccini e dei suoi ragazzi in Puglia. Si parte da Galatina, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, interamente ricoperta da affreschi tardo medievali, per questo conosciuta come l’Assisi del Sud. Lungo il percorso incontriamo la città di Tricase, dove tutto parla della presenza e dell’amorevole servizio di don Tonino Bello. Qui l’incontro con una persona che lo ha conosciuto bene: Elvira Zaccagnino, direttrice delle “edizioni la meridiana”. Si giunge, infine, ad Alessano, dove è sepolto don Tonino Bello, meta spirituale di questo cammino. Ad aspettare don Goccini sarà Stefano Bello, nipote di don Tonino che racconta la vita e il carattere di uno zio straordinario.

La puntata di A Sua immagine di domani si occuperà di due temi. Il primo sarà il viaggio in Mongolia di Papa Francesco: Lorena Bianchetti inizierà a parlarne con Alessandro Gisotti, vicedirettore dei Media vaticani, a partire dalle 9.40, prima della messa che il pontefice celebrerà a Ulaanbaatar, per poi continuare anche con Marco Clementi, inviato Rai. In seguito, il programma si concentrerà sulla figura di santa madre Teresa di Calcutta, di cui ricorre la festività il 5 settembre. A parlare di lei, il vaticanista Fabio Zavattaro e lo storico Agostino Giovagnoli, che cercheranno di delineare la figura della santa, così legata alla parte più orientale del mondo, la sua influenza nella storia e nella vita della chiesa. Ad accompagnarli, servizi e testimonianze di chi ha conosciuto la santa, o è stato toccato dalla sua opera misericordiosa.