Diocesi: Mantova, dal 10 settembre la Settimana della Chiesa locale

La Settimana della Chiesa mantovana è l’appuntamento che da più di 50 anni rappresenta un momento centrale per la nostra diocesi e le comunità, ogni anno ad inizio settembre. Quest’anno si terrà dal 10 al 17 settembre, in parte nel solco della tradizione, in parte con alcune significative novità.

La Settimana 2023 vuole innanzitutto dare prosecuzione a quanto vissuto e maturato nel cammino sinodale di questi ultimi anni, insieme a quanto emerso nel corso della visita pastorale del vescovo Marco Busca a tutte le comunità della diocesi (che si concluderà durante il prossimo Avvento con l’incontro con le parrocchie della città). Allo stesso tempo, la Settimana sarà il ponte di lancio per le proposte del prossimo biennio pastorale 2023-2025, che sarà incentrato sul tema del rinnovamento delle comunità, a partire dalla Parola di Dio e dalla liturgia.

Gli appuntamenti all’interno della Settimana saranno però in parte differenti da quanto proposto negli ultimi anni.

Si inizierà infatti con un evento comunitario domenica 10 settembre alle ore 17, ospitato nella parrocchia di San Giorgio. Questo appuntamento, aperto a tutti, sarà l’occasione per un confronto e un lavoro a gruppi – introdotto da un intervento di fratel Enzo Biemmi – su come la Parola formi la vita delle comunità, partendo dalla condivisione delle esperienze già vissute o in atto nelle nostre realtà. Dopo una cena frugale condivisa si svolgerà un momento celebrativo, a cui parteciperanno anche alcuni giovani che condivideranno la ricchezza delle esperienze vissute durante l’estate (Gmg, Grest, campi estivi).

La Settimana proseguirà con incontri nelle Unità pastorali, accompagnati da alcune figure del Centro pastorale, per riflettere in modo comunitario sulle proposte per il prossimo biennio, che riguarderanno innanzitutto alcune proposte formative che si svolgeranno nelle UP stesse a partire dal 21 gennaio 2024 (Domenica della Parola di Dio).

Nel corso della Settimana saranno proposti poi altri appuntamenti diocesani.

Il Tavolo per gli adulti in cammino – équipe per la promozione della cultura – organizza la rassegna “Letteratura e vita”, che si articolerà in due momenti.

Il primo martedì 12 settembre alle 18 nell’aula magna del Centro pastorale, con l’incontro “Testimonianze di vita”: la lotta contro la mafia di Calogero Germanà (ex questore sfuggito ad un attentato di mafia) e Marco Mariconda (Polizia di Stato).

Il secondo domenica 17 settembre a Casa Nuvolari con “Abitare la parola”. Alle ore 16 “La parola rende uguali”: riletture degli scritti di don Milani con Andrea Tibaldi (voce recitante) ed Enrico Garlaschelli (pianoforte). Alle 17 presentazione della mostra di Giampaolo Nuvolati (docente di Sociologia dell’ambiente e del Territorio all’Università Milano-Bicocca), che alle ore 18 dialogherà con don Stefano Savoia sul tema “Dove sei? L’uomo esiste in quanto abita, ma come abita?”.

Mercoledì 13 settembre alle 9.30 nell’aula magna del Centro pastorale il tradizionale incontro per tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le religiose e i consacrati della diocesi.

Sabato 16 settembre al santuario delle Grazie ci sarà invece un appuntamento organizzato dal Tavolo per la famiglia e le fasi di vita, che sarà incentrato sulla tematica del “prendersi cura”. La giornata sarà conclusa da un momento di preghiera presieduto dal vescovo Busca.