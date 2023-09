Alluvioni in Emilia-Romagna: Acli regionali, raccolti 100mila euro a favore di Circoli, soci e cittadini vittime del maltempo

Nei giorni immediatamente successivi al disastro che ha colpito la Regione per le alluvioni, le Acli Emilia-Romagna hanno avviato una raccolta fondi a sostegno di alcuni Circoli, soci e cittadini vittime dell’alluvione.

“Siamo riusciti a raggiungere una cifra di poco superiore ai 100.000 euro, grazie alla generosità degli aclisti. In mezzo a tante cattive notizie, questa ci sembra da segnalare come esempio positivo di solidarietà, prontezza ed efficacia di intervento del Terzo Settore, che già durante la pandemia aveva esercitato queste caratteristiche con successo”, dice Luca Conti, presidente delle Acli Emilia-Romagna

Lunedì 4 settembre, alle 9.30, presso la sala don Minzoni del Seminario arcivescovile di Ravenna, in Piazza Duomo 4, saranno presentati alla città e alla stampa gli esiti di questa iniziativa. Oltre ad alcuni dei beneficiari, saranno presenti il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, il prefetto Castrese De Rosa e i presidenti delle varie Acli provinciali della Regione.