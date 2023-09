Violenza di genere: Terni Film Festival, domani l’anteprima con il recital “La ragazza dagli occhi d’oro”

È dedicata alla violenza di genere l’anteprima del Terni Film Festival 2023, in programma per domenica 3 settembre, quando nella cornice di Villalago di Piediluco andrà in scena il recital “La ragazza dagli occhi d’oro” con Moni Ovadia e Lucrezia Proietti, tratto dalla novella di Honoré de Balzac.

Il recital, organizzato dall’associazione Mirabil Eco e inserito anche nel programma del Piediluco Festival, vede protagonista il direttore artistico del Terni Film Festival affiancato – al pianoforte – dalla musicista ternana, direttrice organizzativa dello stesso.

Lo spettacolo ha vinto il bando Progetti speciali 2023 della Direzione generale dello Spettacolo e affronta il tema della violenza contro le donne, che è stato il filo rosso dell’edizione 2022 della kermesse e che segnerà anche la prossima edizione della kermesse, in programma dall’11 al 19 novembre.

Il racconto che dà il titolo al progetto è un breve romanzo di Balzac che descrive la società parigina dei primi anni dell’Ottocento: corruzione, depravazione, abiezione, disinteresse verso la spiritualità del vivere conducono, allora come oggi, a fenomeni discriminatori, abietti e di conseguenza violenti, tanto che una grande storia d’amore e di passione è letta come la più banale delle atrocità.

L’anteprima estiva a Villalago del Terni Film Festival – di cui Proietti e Ovadia sono a capo dal 2022 – è una tradizione avviata lo scorso anno nel segno della collaborazione con il Piediluco Festival di cui la stessa Lucrezia Proietti è direttrice artistica, e che prosegue fino al 7 settembre con concerti e degustazioni.