Riviste: MeRa, nel numero di settembre ritorno sui banchi di scuola per diventare cittadini di domani

È la giovane attivista per il clima “Yasmina”, eroina del fumetto omonimo del francese Wauter Mannaert, pubblicato in esclusiva sul MeRa su licenza della casa editrice Dargaud Benelux, la protagonista della copertina del “Messaggero dei Ragazzi” di settembre. A lei e alle sue avventure di difesa dell’ambiente è dedicata all’interno la terza puntata della serie “Le piante contrattaccano” tradotta per l’Italia da Luisa Varotto.

Nell’editoriale il direttore parla invece del nuovo anno scolastico ormai alle porte. Per qualcuno sarà un peso, per la nostalgia delle vacanze; per altri un sollievo, per la possibilità di rivedere i compagni. Per tutti una nuova grande avventura: un vero e proprio mondo, fondamentale per la crescita della nostra società. In redazione sono arrivate tante lettere da adolescenti che stanno per fare il “salto” in prima media, con tante domande: “Come sarà? Riuscirò a farcela coi professori e i nuovi compagni?”.

Alla scuola è dedicata anche l’inchiesta di Davide Penello “Una scuola che aiuta a crescere” realizzata attraverso le risposte di ragazzi tra i 15 e 16 anni, in particolare sulle materie che appassionano maggiormente. Più che un obbligo, la scuola dovrebbe essere un piacere, un luogo per far uscire il meglio dagli studenti, farli diventare buoni cittadini del mondo e orientarli sul proprio futuro professionale.

Il MeRa di settembre dedica uno speciale ai vincitori del “48° Concorso nazionale della Bontà Sant’Antonio di Padova”, presentato a giugno e organizzato dall’Arciconfraternita di Sant’Antonio, che quest’anno aveva come tema “La gentilezza che conquista il mondo e sorprende il prossimo”. Nel mensile i loro nomi con qualche estratto dei lavori premiati sul tema della gentilezza, una qualità davvero importante per costruire un mondo migliore. Il servizio “Campioni di gentilezza” è di Laura Pisanello.

E chi più di “Madre Teresa di Calcutta”, una santa dei nostri tempi, ha incarnato la gentilezza, l’accoglienza e l’abbraccio agli ultimi ed emarginati nel mondo contemporaneo? A lei, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (1910-1997), Premio Nobel per la pace 1979, è intitolata la rubrica Incredibile nella quale “lei stessa si presenta ai lettori”.

La Luna ha ispirato poeti, musicisti e, ovviamente, astronomi. A raccontare storia, scienza e peculiarità del nostro satellite è fra Massimiliano Patassini in “Che fai tu, Luna, in ciel?”.

Antonio Gregolin nell’articolo “L’arte dell’intreccio” svela i segreti del lavoro del cestaio, un mestiere antico che a Verona si impara ancora grazie a maestri come Giovanni Claudio Zuffo, tra i maggiori esperti in Italia di quest’arte millenaria.

Nella rubrica di scienza, intitolato questo mese “Super vortici”, Cecilia Di Vita spiega invece come ricreare in un barattolo questi spettacolari e spaventosi fenomeni naturali, fatti di aria o di acqua, capaci di risucchiare tutto quello che trovano lungo il loro cammino.

Terzo appuntamento, infine, con il fumetto “Ercole, agente intergalattico”, per la nuova serie intitolata “L’intruso” sceneggiata dal francese Vincent Zabus e disegno dell’italiano Antonello Dalena per la casa editrice d’Oltralpe Le Lombard, sempre con traduzione di Varotto.