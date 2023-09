Venezia80: premiate 5 opere finanziate dall’Ue

Alla 80° Mostra internazionale del Cinema di Venezia cinque opere finanziate dall’Ue hanno vinto sei premi. I vincitori sono stati annunciati il 9 settembre durante la cerimonia di premiazione. Le opere sono state finanziate dal programma Creative Europe Media. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Nel concorso ufficiale, Matteo Garrone ha ritirato il Leone d’Argento per la miglior regia con il film “Io Capitano”, Seydou Sarr ha vinto il Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore giovane per lo stesso titolo. Il concorso Orizzonti ha premiato Mika Gustafson come miglior regista per “Paradiset Brinner (Paradise is Burning)” e Tergel Bold-Erdene come miglior attore nel film “Ser Ser Salhi (City of Wind)” di Lkhagvadulam Purev-Ochir. Inoltre, le altre opere sostenute dall’Ue nelle categorie Venice Immersive e Giornate degli Autori hanno ottenuto riconoscimenti: il Venice Immersive Achievement Prize e l’Europa Cinema Labels Award sono andati rispettivamente a “Empereur” di Marion Burger e Ilan Cohen e “Photophobia” di Ivan Ostrochovský e Pavol Pekarčík.