Parlamento europeo: al via la plenaria a Strasburgo

Al via la plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprirà la sessione con delle comunicazioni sulle inondazioni e incendi boschivi di quest’estate, sulla situazione dell’Iran a un anno dalle proteste, sul terremoto in Marocco, ricorderà con un minuto di silenzio l’eurodeputata francese del Gruppo Renew Europe, Veronique Trillet Lenoir, deceduta quest’estate. Al centro della plenaria di questa settimana ci saranno il dibattito sullo stato dell’Unione europea con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen e la seduta solenne con la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya. Si svolgerà poi il dibattito e voto finale sulla “legislazione per incrementare l’uso delle energie rinnovabili”. Inoltre, è prevista anche la discussione e votazione “sulla posizione del Parlamento Ue sulla legge sulle materie prime critiche”. Si discuterà e voterà ,poi, la posizione dell’Europarlamento sul miglioramento della qualità dell’aria nell’Ue. Anche per gli acquisti congiunti di prodotti per la difesa è previsto il dibattito e il voto finale. Infine, si discuterà delle esportazioni di cereali ucraini e gli eurodeputati voteranno la nuova commissaria europea per la Ricerca e l’innovazione, la bulgara Iliana Ivanova, che sostituisce Mariya Gabriel, divenuta vice-premier e ministra degli Affari esteri della Bulgaria.