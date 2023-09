Mondo e Missione: Milano, al Pime due giorni di formazione su “I laici nella missione che cambia”

La rivista “Mondo e Missione” e il Coordinamento laici Pime promuovono una due-giorni di riflessione “sul ruolo e le sfide che coinvolgono i laici nella missione, in particolari nei campi dell’educazione, della cura del Creato, dell’economia e delle famiglie”. Un’occasione per incontrarsi – spiegano dalla redazione – e per guardare al futuro. Appuntamento al Centro Pime di Milano il 30 settembre e il 1° ottobre. “Qual è il ruolo dei laici nella missione oggi? Quali le sfide che i nuovi scenari globali pongono alla convivenza e all’annuncio del Vangelo? Sono le domande attorno a cui si articoleranno due giorni di confronto e riflessione sul tema ‘I laici nella missione che cambia’”. Il convegno affronterà quattro grandi temi con testimoni ed esperti di varie aree del mondo: educazione, cura del Creato, economia e famiglie. Qui il programma.