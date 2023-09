Terremoto in Marocco: Metsola, “solidarietà davanti a questa enorme tragedia. Pronti a fornire assistenza”

“Due giorni fa c’è stata la nuova tragica catastrofe in Marocco dove un terribile terremoto ha ucciso migliaia di persone e ne ha ferite tantissime altre. Le scene sono orribili con numerosi feriti e molti senza tetto”. Così è intervenuta la presidente del Parlamento europeo aprendo la plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo. “Ho scritto al presidente del Parlamento marocchino per esprimere la nostra profonda solidarietà. Davanti a questa enorme tragedia il Parlamento europeo è pronto a fornire assistenza e rendiamo omaggio a tutte le persone in Marocco che stanno affrontando questo terribile e tragico momento”. La presidente Metsola ha infine ricordato l’europarlamentare francese del Gruppo di Renew Europe, scomparsa lo scorso agosto, Veronique Trillet Lenoir, chiedendo agli eurodeputati di osservare un minuto di silenzio in aula.