Case famiglia: il film “Solo cose belle” ispirato alle comunità fondate da don Benzi stasera in onda su Rai5

“Solo cose belle”, il film ispirato alle case famiglie di don Oreste Benzi, sarà trasmesso in prima visione su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre nella serata di oggi, lunedì 11 settembre, alle 21.15. Ne dà notizia la Comunità Papa Giovanni XXIII ricordando che la “commedia era stata presentata il 7 dicembre 2018 in visione straordinaria al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È stato visto da 90.000 spettatori riscuotendo il favore della critica cinematografica e numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Festival di Brooklyn per la miglior colonna sonora, lo Shangai Film Festival, il Festival di Calcutta e il Rome Indipendent Film Festival”.

La storia: Benedetta (Idamaria Recati), figlia sedicenne del sindaco (Giorgio Borghetti) di un paese dell’entroterra di Rimini, viene attirata dai componenti di una rumorosa e stravagante casa famiglia, appena arrivata nel suo Comune. Una commedia dal tono leggero, che diverte emozionando, in cui si affrontano con delicatezza e rispetto temi difficili e attuali come l’accoglienza di migranti, carcerati, disabili, vittime di tratta. Personaggi dalle storie difficili, ma aperti alla speranza del cambiamento, proprio come insegnava don Oreste Benzi, il prete degli ultimi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il film, prodotto e distribuito da Coffee Time Film e da Sunset Produzioni, è uscito nelle sale italiane nel maggio 2019. La regia è di Kristian Gianfreda.