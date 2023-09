Rinnovamento nello Spirito: eletti i nuovi sei delegati nazionali degli Ambiti di Evangelizzazione

Il Consiglio nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo ha provveduto all’elezione dei sei delegati nazionali degli Ambiti di Evangelizzazione.

Per l’Ambito Famiglia, Fabrizio e Ilenia Fioriti subentrano ai delegati uscenti Etienne e Filippa Niemants; per l’Ambito Sacerdoti, don Fulvio Bresciani è il nuovo delegato dopo don Vincenzo Apicelli; per l’Ambito Giovani, Alessandro Pagnotta subentra a Raffaella Del Giudice; per l’Ambito Seminari di Vita Nuova, Dino De Dominicis raccoglie il testimone da Lorenzo Pasquariello; per l’Ambito Anziani, dopo Luigi Leoni subentra Emma Agrelli; per l’Ambito Volontariato, viene riconfermata Immacolata Buono.

Le operazioni di voto si sono svolte a Loreto, presso la Casa “Famiglia di Nazareth”, nella seduta del Consiglio nazionale del 9 e 10 settembre, con i lavori scanditi da momenti di preghiera e dagli interventi del presidente Giuseppe Contaldo sullo stato di missione del RnS, del coordinatore Rosario Sollazzo sugli organismi pastorali e del direttore Gianpaolo Micolucci. La due giorni si è conclusa con l’incontro con mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, che, prima della celebrazione eucaristica presieduta nella mattinata di domenica nel Santuario, ha tenuto per il Consiglio nazionale una meditazione sul tema: “Maria Casa di Dio. Ogni giorno il Misericordioso senza casa cerca proprio me, come allora in Maria (cf Lc 1, 26-28)”. “L’elezione dei sei delegati degli Ambiti di Evangelizzazione – sottolinea Contaldo – costituisce per il Rinnovamento nello Spirito Santo un ulteriore dono di fratelli e sorelle che mettono a servizio di questa grande famiglia non solo le proprie vite, ma anche i carismi che il Signore elargisce per l’utilità comune. Accogliamo dunque con gioia il ‘sì’ di ciascuno di loro, facendosi uno con tutto il Consiglio nazionale”.