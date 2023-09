Diocesi: Agrigento, domani si presenta il restauro del dipinto raffigurante la Madonna del Carmelo di Accursio Torretta

Martedì 12 settembre alle 19.30 sarà presentato, presso la chiesa Sant’Antonio da Padova di Cianciana, il restauro della pala d’altare raffigurante la Madonna del Carmelo, dipinta da Accursio Torretta nel 1688, pittore saccense, poco conosciuto, che ha dato un prezioso contributo alla pittura siciliana tra XVII e XVIII secolo.

Il progetto di restauro è stato realizzato dall’Accademia di Belle arti di Palermo, al seguito della Convenzione stipulata tra l’arcidiocesi di Agrigento-Ufficio Beni culturali ed ecclesiastici e l’Accademia di Belle arti di Palermo. L’Accademia ha dato un prezioso contributo con l’affidamento di una tesi di laurea sperimentale al dott. Salvatore Giarratano, sotto la direzione del professore Giuseppe Traina, coordinatore del Corso di restauro; progetto di restauro autorizzato dalla Soprintendenza di Agrigento. Dopo i saluti di padre Emanuele Casola, arciprete di Cianciana, Francesco Martorana, sindaco di Cianciana, padre Giuseppe Pontillo, direttore dell’Ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi e del soprintendente di Agrigento, Vincenzo Rinaldi, interverranno Rita Ferlisi, storico dell’Arte della Soprintendenza, Domenica Brancato, storico dell’arte dell’arcidiocesi, Salvatore Giarratano, restauratore; modererà Antonio Pendino, studente della Pontificia Università Gregoriana. “Il restauro e il recupero di un’opera d’arte legata alla Comunità ecclesiale è sempre un momento importante, non solo per la tutela e la valorizzazione, ma principalmente perché riconsegna ai fedeli un forte segno identitario della fede”, si legge in una nota.