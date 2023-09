Ucraina: card. Zuppi a Tv2000, “serve sforzo della Cina. Pace sia scelta da ucraini”

“Deve essere una pace scelta dagli ucraini con le garanzie, l’impegno, lo sforzo di tutti. E quindi chiaramente quello della Cina è uno degli elementi forse più importanti”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, a margine dell’incontro a Berlino di Sant’Egidio “L’audacia della pace”.

“Serve l’impegno di tutti – ha ribadito il porporato – in particolare di quelli che hanno un’importanza maggiore come la Cina. La pace richiede lo sforzo di tutti, non è mai qualcosa che può essere imposta da qualcuno”. “I tempi notoriamente sono eterni, i tempi della Santa Sede e i tempi della Cina sono notoriamente molto lunghi”, ha sottolineato il card. Zuppi, aggiungendo che “credo che sia così chiaro e penso che se ci sono delle nubi ovviamente si sono già chiarite o si chiariranno: sono comprensibili in una tensione così forte. Credo che il governo e il popolo ucraino sanno bene il sostegno che la Chiesa e Papa Francesco hanno sempre avuto per la loro sofferenza”. “I percorsi della pace – ha concluso il card. Zuppi ai microfoni di Tv2000 – sono qualche volta imprevedibili, hanno bisogno dell’impegno di tutti. Serve una grande alleanza per la pace e spingere tutti nella stessa direzione”.