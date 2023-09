Terremoto in Marocco: Caritas Bolzano, aiuti per 15mila euro dal fondo catastrofi. Appello alle donazioni

Dopo il terribile terremoto della notte di sabato in Marocco migliaia di donne, uomini e bambini hanno bisogno di aiuto. Collaboratrici e collaboratori della rete internazionale Caritas sono già presenti sul posto per organizzare e avviare i primi soccorsi. La Caritas diocesana Bolzano-Bressanone sostiene gli aiuti con 15.000 euro dal fondo catastrofi e lancia un appello alle donazioni. “Sono necessari alimentari, acqua potabile, medicinali e luoghi sicuri dove pernottare, per garantire la sopravvivenza delle vittime”, spiega Beatrix Mairhofer, direttrice della Caritas altoatesina. “Caritas Rabat sta già raccogliendo coperte, alimentari e medicinali. Le donazioni saranno usate per permettere l’acquisto di ciò che è necessario in loco – i colleghi presenti sanno quali sono le priorità e le urgenze maggiori”, aggiunge Sandra D’Onofrio dell’aiuto catastrofi della Caritas altoatesina. “È fondamentale agire in fretta”. Non manca un appello alla solidarietà: “Chi desidera sostenere le vittime del terremoto in Marocco può farlo con una donazione con causale ‘Aiuto catastrofi/Marocco’ su uno dei conti Caritas”.