Commissione Ue: 352 milioni per i combustibili alternativi per rete di trasporti transeuropea Ten-T.

La Commissione europea annuncia i 26 progetti, in dodici Paesi Ue, che riceveranno i finanziamenti, da 352 milioni di euro, per realizzare infrastrutture per i combustibili alternativi per la rete transeuropea di trasporto (Ten-T). Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. I progetti accelereranno la creazione di “una rete completa di infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi” per l’uso “di veicoli a basse e zero emissioni in tutti i modi di trasporto”. I fondi arriveranno attraverso sovvenzioni del Meccanismo per le infrastrutture dei combustibili alternativi (Afif), all’interno del Meccanismo per collegare l’Europa (Mie), con capitale aggiuntivo da parte di istituzioni finanziarie per aumentare l’impatto degli investimenti. “Le numerose richieste di finanziamento AFIF ricevute sottolineano l’interesse del settore dei trasporti a proseguire la transizione verso un trasporto più sostenibile sulle strade, nei cieli e in mare. Il nostro investimento di 352 milioni di euro porterà alla realizzazione di circa 12mila punti di ricarica, 18 stazioni di rifornimento di idrogeno e l’elettrificazione di porti e aeroporti, tra cui il porto di Rotterdam e 37 aeroporti spagnoli” ha dichiarato la commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean. Si tratta della seconda tornata di finanziamenti Afif per il 2023, a marzo erano già stati stanziati 189 milioni di euro.