Diocesi: Fidenza, domani sera mons. Vezzoli presiederà una messa al santuario di Madonna Prati

In occasione della festa del Santissimo Nome di Maria, domani, martedì 12 settembre, il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, celebrerà una messa all’aperto presso il santuario della Madonna dei Prati. La messa avrà inizio alle 20.30.

“Da diversi anni ormai – si legge in una nota della diocesi – il santuario è chiuso per seri problemi strutturali che hanno coinvolto le fondamenta, il tetto e il pavimento, rendendone inagibile l’accesso per motivi di sicurezza. Nei mesi in cui la stagione lo consente, ogni 15 giorni è sempre stata celebrata la santa messa all’aperto, prima sul sagrato e poi nell’area attigua alla trattoria di Maria e Stefano Campanini, sempre molto disponibili all’accoglienza dei fedeli”.

“Fedeltà nella preghiera e fraternità consentono di tenere vivo il paese”, afferma il parroco, don Luigi Guglielmoni. “In questa piccola comunità, come pure nel territorio, c’è tanta attesa per il completamento del restauro del santuario, attualmente ingabbiato dal ponteggio interno ed esterno”, prosegue il sacerdote, spiegando che “l’intervento alle fondamenta è già stato effettuato: ora si tratta di consolidare il tetto prima dell’inverno per evitare che pioggia e neve deturpino ulteriormente l’edificio sacro. A questo tende l’impegno della Soprintendenza e dei tecnici incaricati dalla parrocchia. Tutti auspicano la riapertura del Santuario e in tanti pregano affinché questo possa avvenire al più presto”.