Santa Sede: il 20 settembre benedizione e inaugurazione della “Casa Vaticana dello Sport”

Una “Casa” con le porte spalancate per accogliere donne e uomini di sport, professionisti e amatori. Rilanciando la visione inclusiva e solidale di Papa Francesco per essere davvero “fratelli tutti” – è il tema della sua ultima enciclica – anche attraverso lo sport.

Nel cuore antico di Trastevere, a Palazzo San Calisto che è zona extraterritoriale della Santa Sede, Athletica Vaticana mette la propria sede operativa (la sede legale è in via del Pellegrino nella Città del Vaticano) a disposizione del mondo dello sport, come crocevia di incontri tra atlete e atleti di diverse culture e religioni, con una particolare attenzione alle persone più fragili. La “Casa Vaticana dello Sport” sarà benedetta e inaugurata mercoledì 20 settembre, alle ore 18.30, dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, al quale il Papa, nella recente Costituzione apostolica (2022), ha affidato lo sport. Circa 200 donne e uomini compongono Athletica Vaticana, che propone – con la nuova “Casa” a Palazzo San Calisto – di vivere lo sport come opportunità di incontri, di socialità, di dialogo con tutti, di amicizia che diventa fraternità.