Terremoto in Marocco: dall’Ue primo aiuto umanitario da 1 milione di euro. Lenarcic (Commissione), “pronti ad assistere il Paese in ogni modo necessario”

Dall’Unione europea arriva un primo aiuto umanitario da 1 milione di euro per sostenere le persone colpite dal terremoto in Marocco nella notte dell’8 settembre. Il finanziamento è destinato a sostenere i soccorsi dei partner umanitari nel Paese colpito da un terremoto di magnitudo 6,8. Lo comunica in una nota la Commissione europea. “Dall’inizio del terremoto, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue ha monitorato da vicino la situazione ed è in contatto con le autorità marocchine per offrire la piena assistenza della protezione civile dell’Ue”. Inoltre, la Commissione è in contatto con i Paesi Ue per la “mobilitazione di squadre di intervento”, qualora il Marocco lo ritenesse necessario. Il 9 settembre è stato attivato anche il sistema satellitare Ue Copernicus per fornire servizi di mappatura di emergenza. “Il tragico terremoto in Marocco ha causato terribili sofferenze e perdite di vite umane. Poiché l’Ue è solidale con il popolo marocchino, stiamo stanziando un finanziamento di 1 milione di euro per contribuire a rispondere alle esigenze urgenti della popolazione più colpita. L’Ue rimane pronta ad assistere il Marocco in ogni modo necessario durante questo difficile periodo”, ha dichiarato il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič.