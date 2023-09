Parlamento europeo: Metsola, “il 16 settembre ricorderemo un anno dall’assassinio di Mahsa Amini in Iran”

“Il 16 settembre ricorderemo un anno dall’assassinio di Mahsa Amini in Iran. Voglio ribadire ancora che il Parlamento europeo è accanto a queste donne e uomini coraggiosi che continuano a lottare per l’uguaglianza, la libertà e la dignità in Iran. Siamo accanto a coloro che anche dal carcere continuano a portare avanti il movimento Women Life Freedom”. Così è intervenuta la presidente del Parlamento europeo aprendo la plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo. “Ribadiamo la nostra condanna del regime iraniano per aver preso ostaggi Ue e con doppia nazionalità europea. Chiediamo l’immediato rilascio del funzionario europeo Johan Floderus e del professore Ahmadreza Djalali. Domani quest’aula ricorderà e onorerà l’eredità di Mhsa Amini e di tutti coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà”, ha aggiunto. La presidente ha poi sottolineato le “terribili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte dell’Europa” causando danni, devastazione e morte. “Ci sono stati incendi e inondazioni che hanno avuto gravi conseguenze nei Paesi Ue, in Spagna, Bulgaria, Slovenia e in Italia. La Grecia continua ad affrontare inondazioni devastanti che hanno già causato quindici morti dopo molti incendi nel Paese”. Metsola ha ribadito che l’Ue continuerà a sostenere i Paesi colpiti. “Domani darò il benvenuto al primo ministro greco, Kyriakos Mitstotakis, a cui ribadirò la solidarietà del Parlamento Ue ”.