Nicaragua: arrestato dalla polizia di Ortega il sacerdote Osman José Amador Guillen. Aveva chiesto preghiere per il vescovo Álvarez

Il sacerdote nicaraguense Osman José Amador Guillen, 36 anni, della diocesi di Estelí, è stato arrestato da agenti della Polizia nazionale venerdì scorso. Secondo i media locali, gli agenti hanno fatto irruzione nella cattedrale di Estelí intorno alla mezzanotte, mentre era ancora in corso una riunione che vedeva impegnati alcuni sacerdoti.

La causa dell’arresto, probabilmente, è dovuta al fatto che padre Amador aveva chiesto preghiere per mons. Rolando José Álvarez Lagos, vescovo della diocesi di Matagalpa e amministratore apostolico della diocesi di Estelí, secondo quanto ha sostenuto l’avvocata e ricercatrice Martha Patricia Molina, sempre aggiornata sulle persecuzioni alla Chiesa da parte del regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo. “Non c’è stato alcun ordine del tribunale per giustificare la sua detenzione. Non si sa dove si trovi. Recentemente ha chiesto di pregare per monsignor Rolando Álvarez ed è per questo che è stato rapito”, ha detto la ricercatrice alla stampa indipendente nicaraguense, aggiungendo che in Nicaragua “le parrocchie sono sorvegliate 24 ore su 24 da persone infiltrate” dal regime sandinista. Padre Amador Guillén era l’ultimo direttore di Cáritas Estelí, chiusa dal Governo del presidente Ortega nel marzo 2023.