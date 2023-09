Papa Francesco: all’Angelus, “vicino al popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto”

“Desidero esprimere la mia vicinanza al caro popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, al termine dell’Angelus, affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, in piazza San Pietro. “Prego per i feriti, per coloro che hanno perso la vita – tanti! – e per i loro familiari – ha aggiunto –. Ringrazio i soccorritori e quanti si stanno adoperando per alleviare le sofferenze della gente; il concreto aiuto di tutti possa sostenere la popolazione in questo tragico momento: siamo vicini al popolo del Marocco!”.