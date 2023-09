Sarà inaugurato, mercoledì 13 settembre, l’anno scolastico 2023-24 all’istituto comprensivo paritario “Zaveria Cassia” in zona San Basilio, a Roma. Tra gli altri, interverranno mons. Daniele Salera, vescovo ausiliare per il settore nord della diocesi di Roma, e Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appuntamento è per le 8.