Infermieri: 5 murales, testimonianze e festa a Pozzaglia (Rieti) per sant’Agostina Pietrantoni

La seconda domenica di settembre sta per arrivare. È la data fissata ormai da tempo per festeggiare sant’Agostina Pietrantoni, patrona degli infermieri d’Italia. Saranno in tanti a raggiungere Pozzaglia (Rieti), suo paese natale, per fare festa a questa giovane suora che con tanta dolcezza e carità ha saputo donare ai pazienti del suo reparto non solo le cure necessarie, ma anche il suo sorriso, il suo incoraggiamento, le sue delicate attenzioni.

Quest’anno Pozzaglia offre ai pellegrini 5 murales, uno più bello dell’altro che rievocano la storia e la vita del paese ai tempi di Santa Agostina. La concelebrazione presieduta dal vescovo sarà preceduta da alcune testimonianze e dai canti proposti da un gruppo di giovani di Termoli. “Con tanta gioia aspettiamo i pellegrini affezionati a questa piccola, grande santa e invitiamo tutti a partecipare a questo evento che vuole mettere le ali ai piedi a chi crede che la vita vale nella misura in cui si trasforma in dono”, si legge in una nota.