Riconoscimenti: Alberto Pellai vince la 2ª edizione del Premio letterario “Pontremoli Città del libro e della famiglia”

(Foto: Forum della Associazioni familiari)

È stato Alberto Pellai con “La vita accade” (ed. Mondadori) ad aggiudicarsi la seconda edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del libro e della famiglia”, promosso dal Forum delle Associazioni familiari e dal Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro”. L’annuncio è stato dato nella serata di sabato 1° luglio durante la cerimonia in piazza della Repubblica alla presenza di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, Ignazio Landi, presidente Fondazione “Città del libro”, Francesco Giorgino, giornalista Rai e presidente di giuria, e Beatrice Fazi, attrice e madrina della serata.

“Con questo romanzo – ha spiegato il vincitore a margine della cerimonia di premiazione – volevo raccontare che la vita accade, noi siamo storie, nessuno si salva da solo. Non abbiamo scelto la vita da cui veniamo, ma abbiamo la responsabilità – per noi e per le persone che ci stanno intorno –, di costruire la felicità per la vita che abbiamo davanti”.

Bordignon ha ricordato che “la famiglia è uno straordinario laboratorio di umanizzazione ed è il luogo costitutivo della persona per eccellenza. Queste opere che abbiamo portato sul palco, ci raccontano la passione per l’umano che trova sviluppo in ogni storia familiare. Gioie e dolori, fragilità e risorse, speranze e delusioni, cadute e precipizi, fatiche e riprese sono perle preziose che rendono unica ogni storia familiare”. “Su queste piccole storie, molto spesso disconosciute, sì è sviluppata la storia incredibile del nostro Paese che, proprio grazie alle famiglie, è sempre stato in grado di rinascere e ripartire, anche fronte alle sfide più dure”, ha proseguito il presidente del Forum, esortando: “Mettiamo le famiglie nelle condizioni di essere ancora una volta il cuore pulsante della nostra Italia”.