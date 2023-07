SS. Protomartiri romani: Pontificia Accademia Cultorum Martyrum, il 30 giugno si sono svolte la messa e la processione con il card. Ravasi

foto Accademia Cultorum Martyrum

Lo scorso 30 giugno si è svolta alle 18, organizzata dalla Pontificia Accademia Cultorum Martyrum, la concelebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria della Pietà in Camposanto Teutonico, gremita di fedeli, presieduta dal card. Gianfranco Ravasi e animata dal Coro della diocesi di Roma diretto da mons. Marco Frisina, in occasione della festività dei SS. Protomartiri romani. Lo riferisce un comunicato diffuso ieri sera.

Alla cerimonia hanno partecipato il magister – presidente dell’Accademia Raffaella Giuliani, il sacerdos mons. Pasquale Iacobone, che ha concelebrato e successivamente animato la solenne processione, l’ab epistulis – segretario Michele Marocco ed i consiglieri della Pontificia Accademia.

Alle 19 si è svolta la solenne processione lungo i viali della Città del Vaticano, sulle strade che furono cosparse del sangue dei primi martiri cristiani, animata dalla Banda musicale pontificia, con la partecipazione dei sodali ed associati della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum, delle religiose e dei religiosi, di alcune arciconfraternite romane e di numerosi fedeli, delle rappresentanze della Guardia svizzera e della Gendarmeria, nonché dell’Associazione Santi Pietro e Paolo che ha, come di consueto, contribuito all’organizzazione dell’evento. La processione si è conclusa in piazza dei SS. Protomartiri romani con la solenne benedizione dei presenti, durante un momento di raccoglimento e preghiera, ai piedi dell’epigrafe del Collegium Cultorum Martyrum che ricorda il sacrificio dei primi martiri cristiani che trovarono la loro morte nel circo e villa di Nerone.