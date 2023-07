Spagna: Madrid, venerdì 7 luglio veglia di preghiera in vista della Gmg di Lisbona

“Il momento di alzarsi è ora! E, come Maria, portiamo Gesù dentro di noi per comunicarlo a tutti”. Con questa esortazione, la Delegazione dei giovani della diocesi di Madrid invita i ragazzi che parteciperanno alla Gmg di Lisbona a partecipare all’ultima veglia mensile di preghiera “Adoremos” di quest’anno pastorale che si terrà nella cattedrale de Santa María la Real de la Almudena venerdì 7 luglio. Un incontro di preghiera che sarà presieduto dal card. Carlos Osoro, amministratore apostolico della diocesi di Madrid, che ha tanto incoraggiato la gioventù durante il suo episcopato a Madrid. La veglia culminerà con il mandato ai pellegrini che andranno in Portogallo, dal 31 luglio al 6 agosto, per partecipare all’incontro con Papa Francesco.

Come sempre la veglia inizierà alle 22 e si svilupperà in duplice modalità: in presenza e on line, in diretta, sul canale YouTube dell’arcidiocesi.