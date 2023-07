Papa Francesco: intenzione luglio, “preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita la celebrazione dell’Eucaristia”

“Preghiamo perché i cattolici mettano al centro della vita la celebrazione dell’Eucaristia, che trasforma in profondità le relazioni umane e apre all’incontro con Dio e con i fratelli”. È l’intenzione di preghiera per il mese di luglio, diffusa attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa. “Se usciamo dalla Messa uguali a come ci siamo entrati, c’è qualcosa che non va”, il monito di Francesco nel video diffuso oggi in spagnolo: “L’Eucaristia è la presenza di Gesù, è profondamente trasformatrice. Gesù viene e ti deve trasformare. In essa è Cristo che si offre, che si dona per noi, che ci invita a lasciare che la nostra vita sia nutrita da lui e nutra quella dei nostri fratelli e sorelle”. “La celebrazione dell’Eucaristia è un incontro con Gesù risorto e, allo stesso tempo, una spinta ad aprirci al mondo come lui ci ha insegnato”, ricorda il Papa: “Ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia, Gesù viene e Gesù ci dà la forza di amare come lui ha amato. Perché ci dà il coraggio di andare incontro agli altri, di uscire da noi stessi e di aprirci con amore agli altri”.