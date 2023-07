Televisione: Tv2000, il 10 luglio in prima visione il film “Cento Cuori” dedicato alla beata Clelia Merloni

Lunedì 10 luglio, alle 20.55, la prima visione televisiva nazionale su Tv2000 del film “Cento Cuori” scritto e diretto da Paolo Damosso. Il lungometraggio è dedicato alla figura della beata Clelia Merloni, fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, e realizzato dalla società torinese Fogo Multimedia.

Un cast d’eccezione per questo film: Silvia Budri e Beatrice Fazi sono le protagoniste a cui si uniscono Massimo Bonetti, Alessandra Costanzo, Remo Girone e Pamela Villoresi. Manuela Bisanti, Claudio Botosso, Marco Marelli, Cristina Odasso, Giancarlo Ratti, Daniela Scarlatti e Victoria Zinny completano le presenze artistiche principali. “Abbiamo desiderato tanto questo film perché si potesse conoscere la storia di una donna che ha precorso i tempi – sottolinea madre Miriam, superiora generale della Congregazione –. Madre Clelia parla a ognuno di noi oggi, le fatiche che ha affrontato, la sua fede, le sue convinzioni, i valori espressi, in particolare il perdono, possono essere una chiave di volta anche in questi tempi. Desidero soprattutto che questo film susciti stupore e sorpresa negli spettatori”.

Il film è stato girato tra Roma e Alessandria e unisce la storia passata con il presente con un intreccio narrativo originale caratterizzato da molti colpi di scena. “Volevamo raccontare una storia del passato con uno sguardo diretto alla vita di oggi – ricorda Paolo Damosso, autore della sceneggiatura e regista del film – e per questa ragione ho scritto due storie che s’intrecciano, una ambientata agli inizi del secolo scorso e una attuale, chiedendo agli attori di interpretare un doppio ruolo. Al centro di tutto ci sono le domande dell’uomo che sono sempre le stesse e attraversano i secoli. Madre Clelia Merloni può offrire ancora oggi delle risposte”.

Il film sarà distribuito anche nelle versioni in portoghese, inglese e spagnolo. In autunno sono previste presentazioni e distribuzione televisiva in Brasile e negli Usa dove le Apostole del Sacro Cuore di Gesù sono presenti dagli inizi del 1900.