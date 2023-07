Nicaragua: polizia di Ortega fa irruzione nella casa delle suore della Fraternità dei poveri. Le religiose sarebbero in El Salvador

Agenti di polizia, autorizzati dal regime del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, hanno fatto irruzione, nella notte tra sabato e domenica, nella casa delle suore della Fraternità dei poveri di Gesù Cristo, situata nel dipartimento di León, nel nord del Paese. Secondo quanto riferito dalla stampa indipendente, le religiose, cui non era stato rinnovato il permesso a risiedere nel Paese, erano intenzionate a lasciare il Nicaragua, per recarsi, in El Salvador, nei prossimi giorni, e di fronte all’irruzione avrebbero già trovato riparo nel Paese confinante. Non sono, però, al momento giunte conferme ufficiali dalla Congregazione o dalla Chiesa salvadoregna.

La congregazione appartiene a una fraternità francescana, fondata nel 2001 in Brasile e il Nicaragua era uno dei 14 Paesi in cui era presente.

“La polizia sandinista è entrata nella casa delle Sorelle della Fraternità dei poveri di Gesù Cristo come dei criminali a mezzanotte di ieri, avrebbero lasciato presto il Paese”, ha confermato la ricercatrice e avvocata Martha Patricia Molina, che mantiene un report costantemente aggiornato sulle persecuzioni contro la Chiesa nicaraguense.