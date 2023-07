Diocesi: Nonantola, 6 e 20 luglio pic nic e visita notturna a basilica e museo

(foto diocesi Modena-Nonantola)

È in programma per i giovedì 6 e 20 luglio, a partire dalle 19, la visita guidata all’abbazia ed il museo benedettino e diocesano d’arte sacra di Nonantola. In entrambe le serate è previsto un primo momento nel giardino abbaziale, dove i visitatori potranno fare un pic nic con un cestino fornito direttamente al loro arrivo, apprezzando l’illuminazione inaugurata nel 2020 e realizzata con i fondi ministeriali del “Giubileo della luce”. Successivamente si svolgerà la visita alla chiesa abbaziale, concattedrale della diocesi di Modena-Nonantola, restaurata tra il 2016 e il 2018 dopo i danni causati dal sisma del 2012, ed al museo benedettino e diocesano, dove sono conservate opere importanti come il polittico quattrocentesco di Michele di Matteo, la pala di San Carlo Borromeo di Ludovico Carracci e la tela della Beata Vergine Maria e san Lorenzo del Guercino, oltre che le pergamene di Carlo Magno, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa, codici miniati, ed il Sacro tesoro abbaziale contenente opere medievali. Per informazioni e prenotazioni: email museo@abbazianonantola.it o tel. 059 549025 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).