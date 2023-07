Papa Francesco: “abbiamo bisogno di costruttori di pace, non di fabbricanti di armi”

“Oggi abbiamo bisogno di costruttori di pace, non di fabbricanti di armi; oggi abbiamo bisogno di costruttori di pace, non di istigatori di conflitti; abbiamo bisogno di vigili del fuoco, non di piromani; abbiamo bisogno di fautori della riconciliazione, non di persone che minacciano distruzione”. Ne è convinto il Papa, che in un’intervista concessa al quotidiano degli Emirati Arabi, Al-Ittihad, esorta a “trasformare il senso religioso in cooperazione, in fraternità, in concrete opere di bene”. “È facile parlare di fratellanza, ma la vera misura della fratellanza è ciò che realmente facciamo in modo concreto per aiutare, sostenere, soccorrere, nutrire e accogliere i miei fratelli e sorelle nell’umanità”, spiega Francesco: “Ogni bene per sua natura deve essere rivolto a tutti indistintamente. Se faccio del bene solo a chi la pensa o crede come me, allora il mio bene è ipocrisia, perché il bene non conosce discriminazione ed esclusione”. E il Papa cita proprio il Documento sulla fratellanza umana per stigmatizzare ancora una volta “tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo”.