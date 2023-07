Lavoro: Roma, al via al Quarticciolo un progetto di formazione per la panificazione artigianale

L’Associazione Meraki – che mira a promuovere la cultura del “pane autentico” con un occhio vigile al consumo responsabile, all’inclusione e alle pari opportunità insieme al leader della panificazione artigianale Grande Impero – prosegue il suo percorso riguardante le problematiche sociali e dell’inclusione. In collaborazione con Borgo Ragazzi don Bosco ha infatti preso il via – al Centro di formazione professionale Borgo Ragazzi don Bosco a due passi dal quartiere Quarticciolo di Roma – un progetto di formazione lavorativa “Inclusione e tradizione”, che mira all’integrazione e all’avviamento della professione relativa alla panificazione artigianale. Protagonisti della campagna sono ragazzi prossimi alla maggiore età, che potranno seguire un processo di riscatto per inserirsi nella realtà lavorativa. Tra loro immigrati, minori non accompagnati e ragazzi con difficoltà sociali. Grazie all’impegno di Meraki e Grande Impero, oltre che dello staff di professionisti psicologi ed esperti nel settore – si legge in una nota – i ragazzi potranno apprendere i segreti della panificazione artigianale e di tutte le norme e nozioni che gravitano intorno al settore di cui l’azienda Grande Impero è leader indiscusso. Un’occasione di formazione con sbocchi lavorativi che è anche un’esperienza di vita per fare rete tra ragazzi in difficoltà ed esigenze del mondo del lavoro. Il corso si divide in 10 incontri da 4 ore ciascuno, per un totale di 40 ore tra laboratorio, lavoro diretto con esercitazioni pratiche e visita nell’azienda e negli stabilimenti di Grande Impero. I ragazzi del corso, al termine delle 40 ore, avranno appreso nozioni sulla conoscenza dei materiali e sulle norme igieniche/lavorative, per poi mettersi alla prova in prima persona con la produzione di pane casareccio, pane all’olio, pizza, dolci ed altri prodotti da forno. Non mancherà anche la formazione teorica, che si concentrerà sugli aspetti professionali e burocratici. I partecipanti al corso, infatti, studieranno le leggi in materia di lavoro da tenere presente, i tipi di contratto e verranno preparati ad affrontare difficoltà sul lavoro e relazioni interpersonali con il capo e con i colleghi.