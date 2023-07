Germania: in parlamento legge su suicidio assistito. Mons. Batzing (vescovi tedeschi), “mantenere una cultura della vita e della cura reciproca”

Il 6 luglio il Bundestag tedesco voterà i disegni di legge trasversali per la nuova disciplina dell’assistenza al suicidio proposti da parlamentari di vari schieramenti. Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, ha pubblicato una riflessione in cui esprime le sue critiche e le sue aspettative. “Con il disegno di legge, i membri del parlamento stanno reagendo alla sentenza della Corte costituzionale federale del 26 febbraio 2020 che ha innescato un dibattito politico ed etico sul suicidio e sull’assistenza al suicidio e sul loro quadro giuridico. Oltre a numerose organizzazioni, istituzioni, associazioni e gruppi sociali, hanno preso parte a questo dibattito e alla discussione su una nuova regolamentazione dell’assistenza al suicidio anche la Chiesa cattolica e la sua associazione assistenziale, l’Associazione Caritas”.

Bätzing sottolinea che, “tre anni dopo la sentenza della Corte costituzionale federale, l’assistenza al suicidio è una realtà in Germania. Un concetto di tutela processuale, che la Corte costituzionale federale suggerisce anche al legislatore di disciplinare, deve comunque mantenere l’equilibrio tra autonomia e responsabilità, tra libertà e cura, tra individualità e vita di relazione, come è necessario per una convivenza umana. Deve quindi anche tener conto dei pericoli individuati dalla Corte costituzionale federale, che derivano dall’offerta di assistenza al suicidio per l’autonomia dell’individuo, e contrastare la tendenza del suicidio assistito ad affermarsi come una forma naturale di porre fine alla vita. In questo senso, sosteniamo una regolamentazione legale dell’assistenza al suicidio”. In qualità di presidente della Dbk, mons. Bätzing ribadisce: “Per noi come Chiesa, è di primaria importanza mantenere una cultura di affermazione della vita e di cura reciproca. Come cristiani, siamo guidati dalla convinzione che Dio è amico della vita, che accoglie ogni singola persona incondizionatamente e non la lascia sola nemmeno nei momenti difficili”.