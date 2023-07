Diocesi: Padova, domani secondo appuntamento con “Chiunque… sul grande schermo” con il film “Sale della terra”

È in programma domani, alle ore 21, nei giardini del centro universitario di Padova, il secondo appuntamento di “Chiunque… sul grande schermo”, che vedrà la proiezione del film “Il sale della terra” (Brasile, Italia, Francia 2014) di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, dedicato al tema della radice umana della crisi ecologica. La minirassegna cinematografica dell’estate 2023 ad ingresso libero, è proposta dal Centro universitario di Padova in collaborazione e con il contributo di Csv-Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo, Ucid-Unione cristiana imprenditori dirigenti, Scuola di volontariato e legame sociale “Luciano Tavazza”, per proseguire l’approfondimento del tema “Chiunque” che ha fatto da filo conduttore ai martedì culturali “Tuesday for future” organizzati durante l’anno. Il terzo e ultimo appuntamento cinematografico è in programma lunedì 10 luglio alle ore 21 con il film “Solo cose belle” (Italia 2019) di Kristian Gianfreda, sul rapporto relazioni e solidarietà.