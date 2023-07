Sport: Csi, al via le finali di “Tuttingioco”, il Torneo degli oratori 2023, in 5 città italiane 

(foto Csi)

Si apre oggi a Salerno la fase conclusiva di “Tuttingioco”, il Torneo degli oratori 2023, organizzato da Fondazione Conad Ets e Csi-Centro sportivo italiano, per agevolare l’accesso di migliaia di ragazzi con limitata disponibilità economica ai centri estivi 2023, promuovendo attraverso lo sport i valori dell’inclusione e dell’attenzione all’altro. Sono state 50 le realtà che hanno preso parte al progetto iniziato a giugno nelle città di Lecco, Reggio Emilia, Bergamo, Bari, Lecce, Salerno, Cava de’ Tirreni, Acireale, Roma, Perugia, Cuneo, Sassari, Bologna, Pisa, Ravenna, Pesaro Urbino, Milano. Un calendario composto di varie attività sportive e ludiche per bambini e ragazzi, grazie alle quali ottenere il punteggio utile per accedere alla fase finale in 5 località su tutto il territorio nazionale, alla quale prenderanno parte 3 oratori di ogni zona che hanno ottenuto il miglior punteggio nel corso delle passate settimane. Dopo la tappa di Salerno di oggi, le finali interesseranno domani, 4 luglio, Lecce, l’11 luglio Cuneo, il 12 luglio Lecco ed il 14 luglio Ravenna. Al termine di ognuna di queste sfide, Fondazione Conad Ets donerà una carta prepagata del valore di 50 euro ai componenti della squadra vincitrice, premiando un totale di 100 bambini. La stessa Fondazione ha già donato 1.800 voucher a giovani e giovanissimi, per offrire loro la possibilità di prendere parte alle attività dei campi estivi di 17 città sparse su tutto il territorio nazionale.