Diocesi: Lecce, su Radio Orantes ospiti Manicardi di Bose e Dobner per il programma “Parole dell’umano e dello spirito”

(foto Radio Orantes)

È stata inaugurata da Radio Orantes, per la rubrica “Sapienza monastica”, la nuova serie di episodi dal titolo “Parole dell’umano e dello spirito” con interviste a cura di Simone Stifani, che ha visto come primo ospite fr. Luciano Manicardi, monaco di Bose e biblista, e m. Cristiana Dobner, carmelitana scalza del monastero Santa Maria in Monte Carmelo in Concenedo di Barzio (Lc), filosofa, teologa, scrittrice e conoscitrice dell’ebraismo. Con questa nuova serie, la comunità benedettina si prefigge lo scopo di rileggere alcune parole costitutive dell’esperienza umana, alla luce dell’esperienza monastica, declinata anche in chiave interreligiosa. Nell’appuntamento con fr. Luciano Manicardi, andato in onda la settimana scorsa, è stata approfondita la dinamica della fragilità anche in ordine alle relazioni umane, mentre nella puntata di domani, martedì 4 luglio, madre Cristiana Dobner analizzerà cosa sia la relazione e da dove essa trae la sua origine. Tutti gli episodi possono essere ascoltati, oltre che in diretta sulle frequenze in Fm 96.700 per Lecce e provincia, anche in podcast sulle principali piattaforme, come Spotify.